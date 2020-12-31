أخبار عاجلة

بسبب بيع المخدرات أمام منزله.. عاطل يقتل جاره في شبرا الخيمة- صور -
تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا في سوهاج لعدم ارتداء الكمامة -
بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات المركزية -
نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة -
انتظروا أجرأ حوار لوزير التنمية المحلية مع خالد صلاح على تلفزيون اليوم السابع -
وزير الخارجية الكويتي يعلن التوصل لاتفاق لفتح الحدود بين السعودية وقطر -
هل نجح اغتيال سليماني في ردع إيران؟ مستشار بايدن للأمن القومي يوضح -
8 الصبح - وفاة الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني عن عمر يناهز 83 عاما -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 5-1-2021 -
وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الخارجية: تسعى دائماً لدعم الجهود الصادقة للحفاظ على وحدة الصف العربي

Print
الخارجية: مصر تسعى دائماً لدعم الجهود الصادقة للحفاظ على وحدة الصف العربي الخارجية: تسعى دائماً لدعم الجهود الصادقة للحفاظ على وحدة الصف العربي

مصراوي Masrawy

03:16 م الخميس 31 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ

صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن دائماً ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي والتوصل إلى المصالحة وبما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربي ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح كافة الأطراف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية -اليوم الخميس ردا على سؤال صحفي حول ما يتردد عن قرب التوصل إلى مصالحة بين دول الرباعية وقطر-أهمية صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، وتزكي التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية والتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية