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إخراج مفاعل نووي سويدي من الخدمة منتصف الليل

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إخراج مفاعل نووي سويدي من الخدمة منتصف الليل إخراج مفاعل نووي سويدي من الخدمة منتصف الليل

مصراوي Masrawy

03:13 م الخميس 31 ديسمبر 2020

ستوكهولم - (د ب أ):
تستعد شركة الطاقة السويدية "فاتنفال" لإخراج ثاني مفاعل نووي من الخدمة في محطة "رينجهالس" للطاقة النووية بعد عام من غلق مفاعل آخر.

وقالت شركة فاتنفال في بيان أنه بعد نحو 45 عاما من العمل، سوف يتم فصل مفاعل "رينجهالس 1" عن الكهرباء بعد منتصف ليل الخميس.

ومن المنتظر بدء التفكيك الشامل لمفاعلي رينجهالس 1 و2 في بداية 2023. وبحسب فاتنفال سوف يستغرق الهدم الكامل ما بين ثماني وعشر سنوات.

وفي عام 2015، قررت فاتنفال غلق مفاعلي رينجهالس رقم 1 و2 لأسباب اقتصادية. وتوقف مفاعل رينجهالس 2 عن العمل في نهاية 2019 . أما المفاعلين 3 و 4 فمن المتوقع أن يواصلا توليد الكهرباء لسنوات مقبلة.

وتقع محطة "رينجهالس" للطاقة النووية على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب جوتنبرج. وبحسب فاتنفال، تولد المحطة حاليا نحو سُدس الكهرباء المستهلكة في السويد.

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