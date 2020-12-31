إصابة أربعة أشخاص جراء اصطدام سيارة بعربة إسعاف جنوب ألمانيا

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بايريش جماين(ألمانيا) - (د ب أ):

أعلنت الشرطة في بافاريا العليا جنوبي ألمانيا عن إصابة أربعة أشخاص جراء اصطدام سيارة بعربة إسعاف في منطقة بايريش جماين قبل ظهر اليوم الخميس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن من بين المصابين اثنين من المسعفين كانا يستقلان عربة الإسعاف بالإضافة إلى شخصين آخرين كانا يستقلان السيارة، وقالت إن من غير الممكن استبعاد وجود خطورة على حياة الشخصين الأخيرين وتم نقلهما إلى المستشفى على متن مروحية.

وكانت عربة الإسعاف في مهمة عمل عند وقوع الحادث، وقالت المتحدثة :" يبدو في الوقت الراهن وكأن سيارة الركاب انتزعت حق التخطي من سيارة الإسعاف"، ولفتت إلى أن هذا الاحتمال لم يتأكد بعد على نحو دقيق.

وكان قد أُعْلِن أن العديد من أطقم الإنقاذ هُرِعَتْ إلى إلى مكان الحادث بالإضافة إلى المروحية.

وتم إغلاق الشارع الذي وقعت فيه الحادثة بالكامل، وذكرت الشرطة أنه لا يمكنها تقديم تفاصيل عن الواقعة بعد.