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والد بوريس جونسون يطلب من فرنسا منحه الجنسية

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والد بوريس جونسون يطلب من فرنسا منحه الجنسية والد بوريس جونسون يطلب من فرنسا منحه الجنسية

مصراوي Masrawy

03:08 م الخميس 31 ديسمبر 2020

وكالات:

أكد ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه طلب من فرنسا منحه جنسيتها، بعد أن نجح نجله في تطبيق خططه لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وذكر ستانلي جونسون (80 عاما)، وهو نائب سابق في البرلمان الأوروبي صوت لصالح بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد في استفتاء "بريكست" عام 2016، في حوار مع إذاعة "آر تي إل" أنه يسعى إلى الحصول على الجنسية الفرنسية بسبب "روابط عائلية قوية" مع هذه الدولة.

وقال في مقابلة باللغة الفرنسية إنه يعتبر نفسه فرنسيا، مذكّرا بأن والدته وكلا والديها كانوا فرنسيين، بحسب "رويترز".

وتابع: "بالنسبة لي يدور الحديث عن استرداد ما هو تابع لي أصلا، وهذا يسعدني جدا".

وشدد والد رئيس الوزراء البريطاني على أنه سيظل دائما أوروبيا، مضيفا: "لا يجوز لأحد القول للبريطانيين: لستم أوروبيين. ووجود صلة مع الاتحاد الأوروبي أمر مهم".

يأتي ذلك على الرغم من نهج جونسون الذي يقود منذ عام 2016 الحملة من أجل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد خرجت بريطانيا في نهاية يناير الماضي رسميا من التكتل، وتوصلت لندن وبروكسل في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد مفاوضات طويلة وعصيبة، إلى اتفاق للتجارة الحرة سيتيح للمملكة المتحدة استكمال عملية "بريكست" وكسب الاستقلال التام عن بروكسل.

وخفف رئيس الوزراء البريطاني أمس الأربعاء من حدة نبرته إزاء الاتحاد الأوروبي، قائلا إن استكمال "بريكست" لا يعني نهاية بريطانيا كدولة أوروبية.

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