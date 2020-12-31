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إندونيسيا تغير أولويتها للحاصلين على لقاح كورونا لتبدأ بكبار السن

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إندونيسيا تغير أولويتها للحاصلين على لقاح كورونا لتبدأ بكبار السن إندونيسيا تغير أولويتها للحاصلين على لقاح كورونا لتبدأ بكبار السن

مصراوي Masrawy

03:04 م الخميس 31 ديسمبر 2020

جاكرتا - (د ب أ):

تسعى إندونيسيا لبدء برنامجها للتطعيم ضد مرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، لتبدأ بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية وموظفي وكبار السن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس أن القرار الجديد يأتي بعد أن كانت السلطات الاندونيسية أعلنت في وقت سابق أنها تخطط أن تكون الأولوية في الحصول على اللقاح، للمواطنين من الفئة العمرية العاملة.

وتخطط الحكومة للبدء في إعطاء اللقاح لتلك المجموعة ذات الأولوية في أقرب وقت ممكن، خلال الربع الأول من عام 2021، ثم يليها مجموعة المواطنين الاكثر عرضة للخطر ثم باقي مواطني البلاد، وذلك بحسب ما قاله ويكو أديساسميتو، المتحدث باسم قوة المهام المعنية بمكافحة الوباء في إندونيسيا، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بدون توضيح أسباب.

وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، سيكونون أول من يحصل على اللقاح.

وأعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي أمس الأربعاء أن جاكرتا وقعت صفقتين لشراء 100 مليون جرعة من لقاحات من شركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية وشركة نوفافاكس الأمريكية لتطوير اللقاحات

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مصراوي Masrawy

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