ارتكبوا 6 وقائع.. ضبط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالزاوية الحمراء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وارتكاب 6 وقائع في الزاوية الحمراء.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة "مُبلغ بسرقتها بمديرية أمن الجيزة"، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة.

وبمواجهته اعترف باشتراكه مع (سمكري سيارات، مقيم بمحافظة القليوبية) في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الثاني، والذي أكد ما جاء بأقوال المتهم الأول.

وأضافا باشتراكهما في ارتكاب 6 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما الإجرامي من السيارات وكذا أجزاء من سيارة أخرى، حيث أقروا بتقطيعها لبيعها كقطع غيار.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.