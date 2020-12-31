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بسبب البرد.. مصدر يكشف تفاصيل نفوق إحدى زرافات حديقة الحيوان الجديدة "ذكر ويدعى زيزو"

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بسبب البرد.. مصدر يكشف تفاصيل نفوق إحدى زرافات حديقة الحيوان الجديدة "ذكر ويدعى زيزو" بسبب البرد.. مصدر يكشف تفاصيل نفوق إحدى زرافات حديقة الحيوان الجديدة "ذكر ويدعى زيزو"

مصراوي Masrawy

02:56 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر بالهيئة العامة لخدمات الطب البيطري تفاصيل موت إحدى الزرافات الجديدة بحديقة الحيوان.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الخميس، إنه في السابعة من صباح الخميس، تدهورت حالة إحدى الزرافات الثلاث في مبيت خاص من البوابة رقم 3؛ مما نتج عنه نفوقها وذلك بسبب موجة الطقس الباردة التي تمر بها البلاد.

وأوضح المصدر، أن الزرافة النافقة هي الذكر ويدعى "زيزو"، حيث تعرض لصدمة برد بسبب ظروف الطقس التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن الزراف من الحيوانات التي تعيش في الغابات الاستوائية ولديها حساسية ناحية البرد.

وأكد المصدر بالهيئة، أنه تم تشكيل لجنة بيطرية من الهيئة العامة للخدمات العامة البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان، موضحاً أن اللجنة سوف تكشف عن أسباب النفوق الحقيقية.

وكانت الزرافات قد قدمت إلى الحديقة الثلاثاء قبل الماضي من جنوب أفريقيا وعددها 3 انثتين وذكر وعمرها يقترب من العامين.

والجدير بالذكر، أن استقبلت 3 زرافات عن طريق التبادل في 22 ديسمبر الماضي، من حديقة جوهانسبرج الجنوب أفريقية وسط إجراءات احترازية شديدة ووفقا للقواعد الدولية.

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