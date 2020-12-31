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محامي أسرة محمد عبدالوهاب: شائعة وفاة والدة لاعب الأهلي نُشرت عن صفحة مزيفة

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محامي أسرة محمد عبدالوهاب: شائعة وفاة والدة لاعب الأهلي نُشرت عن صفحة مزيفة محامي أسرة محمد عبدالوهاب: شائعة وفاة والدة لاعب الأهلي نُشرت عن صفحة مزيفة

مصراوي Masrawy

02:47 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الفيوم– حسين فتحى:
قال أحمد عبدالوهاب شقيق لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، تعقيبًا على شائعة وفاة والدته التي نشرتها صفحة "فيسبوك" تحمل اسمه شقيقه "محمود": "والدتي بخير، وهناك صفحة تستغل أسرتي عبر نشر أخبار على غير الحقيقة، وجرى عمل صفحة باسم شقيقي محمود وإرسال منشور إلى الكابتن محمود الخطيب على غير الحقيقة".
وقال "عبدالوهاب" أنه قرر إبلاغ مباحث الإنترنت عن أصحاب صفحات "فيسبوك" التى تحاول تشويه أسرة اللاعب محمد عبدالوهاب.
وقال سيف مغيب محام وصديق أسرة اللاعب محمد عبدالوهاب، أنه فوجئ بخبر صباح اليوم الخميس، على صفحة منسوبة لشقيق اللاعب تؤكد وفاة والدته، وهو ما دفعه هو الآخر لنشر الخبر.
وأضاف المحامي: "هناك عناصر تحاول التقليل من تفوق الأهلى كرويًا خلال الفترة الأخيرة، وتعمل على تشويه المارد الأحمر، وتصويره على أنه قصر في علاج اللاعب".

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