أمانة الشرقية تقيم سواتر جمالية لـ 60 محولاً كهربائيّاً بالقطيف

★ ★ ★ ★ ★

ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

أطلقت أمانة الشرقية المرحلة الأولى ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، التي تستهدف إقامة سواتر جمالية لأكثر من 60 محولاً كهربائيّاً في الواجهة البحرية والشوارع العامة بمحافظة القطيف.

وأوضحت الأمانة أن تصميم السواتر الجمالية يعكس الطابع المعماري والتراثي للمحافظة.

وأشارت إلى أنها ترصد بشكل مستمر جميع المخالفات المرتبطة بمبادرة معالجة التشوه البصري والاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمحافظة على البيئة وحمایة المرافق العامة.