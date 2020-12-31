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براءة رامز جلال من تهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

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براءة رامز جلال من تهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية براءة رامز جلال من تهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

مصراوي Masrawy

02:58 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، ببراءة الفنان رامز جلال ووليد الإبراهيم، مالك قناة mbc من اتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكاتبة تدعى هيام سليم.

وأحالت محكمة جنح العجوزة الدعوى المقامة من المحاميين صلاح بخيت والدكتور هاني سامح بصفتهما وكيلين عن المدعية الكاتبة هيام سليم ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص وحملت رقم 1641 جنح مالية.

وقال المحامي هاني سامح إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بموكلته كاتبة فكرة برنامج "رامز الرمضاني" وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة "المسجلة" والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.

واتهم دفاع هيام سليم، الفنان رامز جلال ومالك القناة بارتكاب جرائم تداول مُصنف محمي طبقاً لأحكام القانون وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مُسبق من المؤلف.

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