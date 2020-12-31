الأهالي يتصدون لمحاولة سطو مسلح على محل في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تصدى أهالي شارع المحطة بدشنا، شمالي قنا، اليوم الخميس، لثلاثة لصوص حاولوا السطو المسلح على محل تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة دشنا باقتحام 3 لصوص مجهولين مسلحين، محلًا بشارع المحطة لسرقته، فيما نجح الأهالي في التصدي لهم.

وأوضحت التحريات أن اثنين من اللصوص تمكنوا من الهرب، وجرى ضبط الثالث بعد محاصرته من قبل المواطنين.

وأكد شهود عيان أن المتهم أخرج مطواة ومزق بها جسده، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.