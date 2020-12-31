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السبت المقبل.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 10 ساعات

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السبت المقبل.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 10 ساعات السبت المقبل.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 10 ساعات

مصراوي Masrawy

02:43 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (الشيراتون بالكامل – الملتقى العربي – الكلية الحربية)، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2/1/2021 وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، وذلك نظراً لقيامها بتحويل مسار خط مياه رئيسي قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

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