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"القحطاني" يُكرّم ذوي المتوفين بـ"كورونا"من "صحة الطائف"

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خلال فعاليات ملتقى قيادات "صحة الطائف" لعام 2020م

في لفتة إنسانية؛ كرّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعد بن جابر القحطاني، ذوي المتوفين بسبب فيروس "كورونا المستجد" من "صحة الطائف".

وكرّم مدير الشؤون الصحية بالطائف، مجموعة من الإدارات، في ملتقى قيادات صحة الطائف 2020م.

وبدأ الملتقى بكلمة لـ"القحطاني"، قدم خلالها شكره وتقديره لجميع منسوبي "صحة الطائف" وما بذلوه من جهد مميز خلال عام 2020 وما تحقق من إنجازات رغم التحديات كان في مقدمتها جائحة "كورونا"؛ والتي قدمت خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من دعم لا محدود.

ونوّه "القحطاني" بتطلعات "صحة الطائف" لعام 2021، التي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بالخدمات الصحية.

وفي نهاية الملتقى؛ كرّم مدير الشؤون الصحية بالطائف ذوي الشهداء المتوفين من "صحة الطائف" بسبب فيروس "كورونا"، إلى جانب تكريم الإدارات المتميزة والموظفين المتميزين خلال عام 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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