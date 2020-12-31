شبورة حد الضباب وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، مع رياح معتدلة.

ومن المتوقع أن يسود ليلا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية.

ويشهد الغد تشكل شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة (20%تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و75ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

الإسكندرية 20 12

وادي النطرون 20 12

طنطا 20 11

شبين الكوم 20 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 19 06

بورسعيد 20 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 11

نخل 20 02

نويبع 23 16

طابا 22 14

كاترين 16 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 10

المنيا 22 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 09

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 25 11

ادفو 25 11

أبوسمبل 26 12

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 26 16

ابو رماد 25 17

حلايب 24 18

رأس حدربة24 18​