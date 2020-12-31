تاريخ المرض والأعراض.. وزيرة الصحة تكشف رحلة حصول المواطن على لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد غايات:

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي مستهل العرض، أشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق باللقاحات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، فإن الحكومة الصينية قد وافقت على تسجيل لقاح "سينوفارم" الصيني، فيما وافقت كذلك أمس الحكومة البريطانية على تسجيل لقاح "أسترازينيكا".

وتناولت الوزيرة ما آلت إليه الإجماليات الخاصة بأعداد الحالات التي تم شفاؤها وخروجها من المستشفيات، وكذا المصابين الجدد بالفيروس، وتوزيع تلك الحالات المؤكدة على مستوى الجمهورية، وخاصة المحافظات التي سجلت أكثر إصابات بفيروس كورونا، والفئات العمرية التي كانت أكثر عرضة للإصابة، ونسب الإشغال الخاصة بالأسرة الداخلية، والرعاية المركزة، إلى جانب أجهزة التنفس الصناعي، داخل مستشفيات العزل، والحميات، والصدر على مستوى الجمهورية.

ونوهت الوزيرة خلال الاجتماع، بما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية على المستوى الدولي بالتزامن مع الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

كما استعرضت الموقف العالمي للقاحات، وكذا الموقف الخاص بها في مصر، وما يتم من إجراءات وخطوات في هذا الصدد للحصول على اللقاحات التي تم تسجيلها، لافتة إلى الجهود المبذولة لميكنة المنظومة الخاصة بتتبع اللقاح، والتي تبدأ بتسجيل المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح، وحتى حصولهم عليه، وكذا ما تتضمنه هذه المنظومة من تتبع لكميات اللقاح منذ وصوله وحتى توزيعه بمختلف مراحل هذه العملية.

وشرحت الوزيرة، في هذا الصدد رحلة حصول المواطن على اللقاح منذ تسجيله على الموقع المخصص لذلك، مروراً بمناظرته ومراجعة بياناته، ووصولاً لحصوله على اللقاح، ومتابعته بعد تلقيه له، بحيث يتم إنشاء ملف طبي للمتلقين، يشمل التاريخ المرضي والعلامات الحيوية بالإضافة إلى تسجيل أي عرض يظهر بعد تلقي اللقاح.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تصميم منظومة التسجيل تتيح عدداً أكبر من الشاشات بحيث تتلاءم مع طريقة تسجيل المواطن للحصول على اللقاح سواء من خلال مقدمي الخدمة بمواقع التلقي، أو من خلال مقدمي الخدمة بالخط الساخن، أو عن طريق الموقع الرسمي عبر المواطن نفسه، مضيفة أن المنظومة متوفرة باللغة العربية والإنجليزية، وتحتوي على جميع المعلومات التي تهم المواطن قبل البدء بالتسجيل.

وأوضحت ما تم تحديده من أولويات للمستحقين لتلقي اللقاح، موضحة أنها تضمنت العاملين بالمنظومة الصحية، وكذا مرضى الأورام، وذوي الأمراض المزمنة، وكبار السن.

