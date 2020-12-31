مصدر بـ "الكهرباء": استمرار تلقي طلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية حتى مارس 2021

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

أعلن مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، استمرار المنصة الإلكترونية في تلقي واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات لتركيب عدادات كودية بديلة عن نظام الممارسة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر منذ قليل بمد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهي في مارس 2021.

وأكد المصدر، لمصراوي، أن المنصة الإلكترونية تواصل عملها بشكل طبيعي في استقبال طلبات المواطنين المتعلقة بطلبات تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، مشيرا إلى أنه تم تلقي أكثر من مليون طلب لعدد من الوحدات العقارية بلغ 2.3 مليون وحدة شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 مع استمرارها في استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.

وأوضح أن المنصة استقبلت منذ إطلاقها 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الاستفسارات يتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.