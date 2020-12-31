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إطلاق خدمة سداد فواتير المياه بمنافذ فوري في القليوبية

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إطلاق خدمة سداد فواتير المياه بمنافذ فوري في القليوبية إطلاق خدمة سداد فواتير المياه بمنافذ فوري في القليوبية

مصراوي Masrawy

02:40 م الخميس 31 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "فوري" لتحصيل فواتير استهلاك المياه بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار "مجاهد"، أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع، من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال "الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وادخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال".

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