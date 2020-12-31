تأمينات اجتماعية ومعاشات.. شرم الشيخ تعلن عن حاجتها لعمال نظافة

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي "السركي".

وقال اللواء محمود السولية، رئيس المدينة، إن هناك حاجة إلى 8 من عمال النظافة، للعمل على الخطاطة الخاصة بالمحافظة بنظام السركي.

وعن الضوابط والشروط، أوضح رئيس المدينة، أن المتقدم لابد أن يكون حاصلًا على الدبلوم الفني الصناعي، و ألا يزيد السن عن 35 عامًا، ولائق صحيًا يجتاز الكشف الطبي، ويجتاز الاستعلام الأمني.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم هي "صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة الخدمة العسكرية أو الموقف من التجنيد، صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد"، وتقدم هذه المستندات مع طلب الالتحاق بالعمل في إدارة النظافة والتجميل، بالوحدة المحلية للمدينة، خلال 15 يومًا بداية من غدٍ 1 يناير وحتى 15 من الشهر ذاته.

وأكد رئيس المدينة أنه في حالة قبول المتقدم في الوظيفة سيجري توفير سكن جماعي، وعمل تأمينات ومعاشات وتأمين صحي.