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تحرير 6461 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

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تحرير 6461 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية تحرير 6461 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

مصراوي Masrawy

02:34 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط (6461) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2933 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 227 مخالفة السير بدون تراخيص، 13 دراجة نارية مخالفة، 26 مخالفة موقف عشوائي، 42 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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