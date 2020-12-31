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تطوير استراتيجية سوق العمل السعودي بحِزم مبادرات

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تطوير استراتيجية سوق العمل السعودي بحِزم مبادرات تطوير استراتيجية سوق العمل السعودي بحِزم مبادرات

تطوير استراتيجية سوق العمل السعودي بحِزم مبادرات

طوّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استراتيجية سوق العمل بناء على دراسات مستفيضة تمهيدية ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت الاستراتيجية منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد أن تم إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل العديد من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.

يشار إلى أن تطوير الاستراتيجية اشتمل على حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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