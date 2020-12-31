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"وارف" يستضيف مسؤولين من وزارة الرياضة

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في إطار حرص المؤسسة على التبادل المعرفي

استقبلت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، مسؤولين من وزارة الرياضة، هم: فهد الشمسان ومحمد السويلم والأميرة دلال آل سعود وغادة العياف ووليد الراشد، حيث كان في استقبالهم أمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم، وذلك ضمن التبادل المعرفي والتنموي.

وشهد اللقاء نقاشًا حول تجربة الشراكة مع وزارة الرياضة التي تكللت بالنجاح لست سنوات مضت، كما تم مناقشة سبل تطوير هذه الشراكة والمساهمة في تقديم كل ما هو مفيد للشباب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز مجال التطوع لديهم بالتعاون مع مركز العنود لتنمية الشباب "وارف".

ووصف محمد السويلم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرياضة ومدير عام النشاطات الشبابية المكلف، تجربة الشراكة بأنها "ناجحة ومتميزة"؛ حيث استفاد منها عدد كبير من الشباب في مختلف مناطق المملكة، وكان لهم أثر في نشر ثقافة التطوع وإعداد المبادرات التطوعية والتوسع بها.

يذكر أن "وارف" لتمكين الشباب يعمل منذ انطلاقته في عام 2012 على تمكين الشباب ببرامج نوعية وأفكار ملهمة؛ من أجل حياة ناجحة ومشاركة مجتمعية فاعلة لمسيرة الوطن التنموية ضمن رؤية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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