"التعليم" تتيح الاستعلام عن نتائج الفصل الأول عبر نظام نور

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باركت الوزارة لأبنائها الطلاب الناجحين في مراحل التعليم العام

أعلنت وزارة التعليم عن إتاحتها بدءاً من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال #نظام_نور.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة: تتيح #وزارة_التعليم بدءاً من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال #نظام_نور، وتبارك لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام.

النتائج عبر الرابط التالي: https://noorresults.moe.gov.sa/Results/SemesterNotification.aspx