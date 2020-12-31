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تحتاج 13 كيس دم يوميًا..عاملون بمدرسة يتبرعون بالدم لزميلتهم في كفر الشيخ

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تحتاج 13 كيس دم يوميًا..عاملون بمدرسة يتبرعون بالدم لزميلتهم في كفر الشيخ تحتاج 13 كيس دم يوميًا..عاملون بمدرسة يتبرعون بالدم لزميلتهم في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:15 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كفر الشيخ- إسلام عمار:
تجمع عدد من العاملين بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي للغات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، أمام المدرسة، للتبرع بالدم لإنقاذ زميلتهم "معلمة" تحتاج عدد كبير من أكياس الدم بصفة يومية.
وقال بيان لمحافظة كفر الشيخ، أنه تواجدت سيارة إسعاف أمام المدرسة، بشارع الخليفة المأمون، لتلقي تبرعات المواطنين بالدم لصالح المعلمة مها عبدالرازق، مدرسة العلوم بالمرحلة الابتدائية.
وأوضح البيان أن المعلمة تحتاج لـ13 كيس بلازما "A موجب " بشكل يومي، وهي واحدة من المعلمات المؤسسات لمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي للغات.

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