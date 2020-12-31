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: منح الضبطية القضائية لمحصلي غرامات عدم ارتداء الكمامة بداية من الأحد

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الحكومة: منح الضبطية القضائية لمحصلي غرامات عدم ارتداء الكمامة بداية من الأحد : منح الضبطية القضائية لمحصلي غرامات عدم ارتداء الكمامة بداية من الأحد

مصراوي Masrawy

02:01 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أنه لا تهاون مع أي جهة في تطبيق الغرامات الفورية التي سيبدأ بداية من الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذها.

وشدد مدبولي، خلال اجتماع ، على المتابعة مع كل المحافظين بشأن إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قرارا صدر من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.

كما شدد مدبولي على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.​

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