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مدبولي: الرئيس وجه بضرورة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ مشروع "حياة كريمة"

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مدبولي: الرئيس وجه بضرورة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ مشروع "حياة كريمة" مدبولي: الرئيس وجه بضرورة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ مشروع "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

01:57 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على كلها والبشرية جمعاء.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر، ويستفيد بها 18 مليون مصري.

وشدد مدبولي على أن هناك توجيهاً من الرئيس السيسي بضرورة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل: كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الاعتماد على منظومة الشراء المركزي.

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