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توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين لمواجهة كورونا

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توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين لمواجهة كورونا توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

01:53 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الأسبوعي، بالتشديد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

ولفت مدبولي، إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لإتخاذ الإجراء المناسب.

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مصراوي Masrawy

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