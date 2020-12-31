بعد أيام من وصولها.. وفاة إحدى زرافات حديقة الحيوان القادمة من جنوب أفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر مسئول بحديقة الحيوان، وفاة إحدى الزرافات الجديدة الواردة من جنوب أفريقيا منذ أيام.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الخميس، إنه فوجئ صباح اليوم بالخبر، وسط حالة من الحزن تنتاب العاملين بالحديقة.

وأوضح أنه تم إغلاق المكان المتواجدة به الزرافة ويتولى فريق من الأطباء دراسة الوضع لبيان سبب الوفاة.

جدير بالذكر، أن مصر استقبلت 3 زرافات عن طريق التبادل في 22 ديسمبر الجاري، من حديقة جوهانسبرج الجنوب أفريقية ذكر وانثيين، وسط إجراءات احترازية شديدة ووفقا للقواعد الدولية.​