بريكست: 6 أشياء ستتغير مع أول يوم في العام الجديد

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مصراوي Masrawy

لندن- (بي بي سي):

اعتبارا من اليوم الأول من يناير يتعين على البريطانيين الالتزام بقواعد جديدة تتعلق بحرية التنقل و السفر و حركة الضائع بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي. فما الذي سيتغير؟

1. قواعد السفر الأوروبية

يمكن السفر بدون تأشيرة دخول من بريطانيا إلى دول منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يومًا في أي فترة تبلغ 180 يومًا. كما يجب على البريطانيين التأكد من:

• وجود ستة أشهر على الأقل في جواز السفر.

• تأمين صحي.

• التعرفة المخفضة للهاتف المحمول ستنتهي.

• سيتعين استخدام ممرات منفصلة عن مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والسويسريين.

و ستكون هذه الإجراءات أكثر صرامة بسبب وباء كورونا فلن يتمكن المسافرون من خارج الاتحاد الأوروبي من زيارة دول الاتحاد الأوروبي إلا في ظروف استثنائية .

2- السوق الحرة

السوق الحرة ستصبح متاحة للمسافرمن بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن سيكون هنا قيود على كنية بعض البضائع التي يسمح بشرائها كالكحول والسجائر.

3- الراغبون في الانتقال للعيش في الاتحاد الأوروبي

إذا كنت تعيش بالفعل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ، فستحصل على بعض الحماية بموجب اتفاقية الانسحاب، لكن يجب التحقق من القواعد الخاصة لكل بلد.

على سبيل المثال ، سيحتاج البريطاني الذي يخطط للعيش في فرنسا إلى الحصول على تصاريح إقامة جديدة. و ستحتاج إلى تأشيرة في حال السفر لأي سبب آخر غير السياحة.

4- نظام هجرة جديد

سيطبق في بريطانيا اعتبارًا من الأول من يناير نظام النقاط القائم على الخبرة والتحصيل العلمي

5- المعاملات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

إعفاء متبادل للضرائب و الرسوم لكن التاجر يحتاج إلى إصدار بيانات جمركية، وتراخيص وشهادات خاصة، وكل دولة على حدة.

6- وضع استثنائي و مؤقت لأيرلندة الشمالية

ستستمر أيرلندا الشمالية في اتباع العديد من قواعد الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن الشاحنات ستمر بدون تفتيش.

وستمنح شركات الأغذية كمنتجات الألبان والبيض فترة سماح، لتفادي أي تأخير على الحدود. لكن لايعرف بعد ماذا سيحصل بعد فترة السماح.