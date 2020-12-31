معهد الإدارة العامة وجامعة حفر الباطن يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

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في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث وتبادل الخبرات والمعرفة

وقع معهد الإدارة العامة، اليوم الأربعاء، في المقر الرئيسي بالرياض، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة حفر الباطن، وقع الاتفاقية من المعهد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، ومن الجامعة رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب، وإعداد الاستشارات، وإجراء البحوث والدراسات التي تعزز من تبادل المعلومات والآراء والأفكار ونقل الخبرات والمعرفة.

وبهذه المناسبة أكد المدير العام للمعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان أن اتفاقية التعاون مع جامعة حفر الباطن تأتي في إطار توجه المعهد الجديد في تعزيز التعاون المعرفي، وإجراء الدراسات التطبيقية، والبحوث المتخصصة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية سعياً لتحقيق التكامل بين المعهد والجهات الحكومية المختلفة في إطار مسارات رؤية المملكة 2030.

من جهته، أشار رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق حرص الجامعة على رفع تأهيل كوادرها الإدارية بما يحقق التميز في الاداء كما تهدف الجامعة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق جملة من الأهداف المشتركة.معهد الإدارة العامة