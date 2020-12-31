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أمريكا.. تطعيم 2.5 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا

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أمريكا.. تطعيم 2.5 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا أمريكا.. تطعيم 2.5 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا
أكثر من 81.5 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم

أمريكا.. تطعيم 2.5 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تطعيم مليونين و589 ألفًا و125 شخصًا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا وتوزيع 12 مليونًا و409050 جرعة.
وأوضحت أن تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة "موديرنا" وتحالف "فايزر-بيونتك".

ووفق اليوم ذكرت المراكز أيضًا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قفز بواقع 199282 حالة مقارنة مع الإحصاء السابق، إلى 19 مليونًا و432 ألفًا و125 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات بـ3390 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 337419 حالة.

وقد أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 81.5 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و781891.لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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