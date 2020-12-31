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الشرقية.. 940 جولة رقابية وتعقيم 7333 موقعًا

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الشرقية.. 940 جولة رقابية وتعقيم 7333 موقعًا الشرقية.. 940 جولة رقابية وتعقيم 7333 موقعًا
أزالت الأمانة 4386 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات

الشرقية.. 940 جولة رقابية وتعقيم 7333 موقعًا

نفّذت أمانة الشرقية أمس 940 جولة رقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار المستجد، وأسفرت عن رصد 10 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد- 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية في الدمام.

وأشارت الأمانة إلى أن الفِرَق الميدانية المخصصة بالنظافة والإصحاح البيئي رفعت 7544 طنًّا من النفايات، وأزالت 4386 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 733 موقعًا؛ وذلك باستخدام 132700 لتر من كمية المعقمات والمطهرات.

وأهابت أمانة الشرقية بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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