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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية.

وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية.

وقرر المجلس أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.