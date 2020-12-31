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بالصور.. أهالي ضحايا حادث أسوان أمام المشرحة لاستلام جثث ذويهم

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بالصور.. أهالي ضحايا حادث أسوان أمام المشرحة لاستلام جثث ذويهم بالصور.. أهالي ضحايا حادث أسوان أمام المشرحة لاستلام جثث ذويهم

مصراوي Masrawy

01:30 م الخميس 31 ديسمبر 2020

أسوان– إيهاب عمران:

افترش أهالي ضحايا حادث طريق العلاقي بأسوان والذي وقع صباح اليوم الخميس، وأسفر عن مصرع 12 شخصًا، الأرض أمام مشرحة أسوان العمومية، في انتظار قرار النيابة بالتصريح بالدفن واستلام جثث ذويهم، بعد التعرف على هوية 8 منهم، ومازالت 4 جثث لم يجري تحديد أصحابها.

كان اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالكيلو 80 بطريق العلاقي، أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 3 أخرين.

وجرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة أسوان، والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.

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