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أوهمهم بالسفر.. ضبط عاطل بتهمة النصب على 3 مواطنين بالغربية

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أوهمهم بالسفر.. ضبط عاطل بتهمة النصب على 3 مواطنين بالغربية أوهمهم بالسفر.. ضبط عاطل بتهمة النصب على 3 مواطنين بالغربية

مصراوي Masrawy

01:35 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل بتهمة الصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج بالغربية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من 3 مواطني بقيام أحد الأشخاص وشقيقه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، شقيقه-لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمان توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة.

وتمكن المتهمان من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية، وعدم وفائهما بذلك ورفضهما رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط أحد المتهمين.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني (المحبوس حالياً بمركز شرطة قطور لقضاء العقوبة في أحكام صادرة ضده) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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