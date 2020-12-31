مصرع طفل في سباق سيارة نقل وتروسيكل بالغربية

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

لقي طفل مصرعه فيما أصيب آخرين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل بطريق "القرشية- ميت يزيد" بالسنطة في محافظة الغربية وجرى نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغرببة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووفاة طفل.

وتوصلت التحريات إلى أن الحادث سببه السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد سائق التروسيكل خلال التسابق مع سيارة نقل.