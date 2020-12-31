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"الصحة قبل السياسة والاقتصاد".. محمد بن راشد يحدد أهم عِبر 2020

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"الصحة قبل السياسة والاقتصاد".. محمد بن راشد يحدد أهم عِبر 2020 "الصحة قبل السياسة والاقتصاد".. محمد بن راشد يحدد أهم عِبر 2020

مصراوي Masrawy

01:33 م الخميس 31 ديسمبر 2020

وكالات:
وصف حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2020 بأنه عام تحديات وإنجازات أثبتت فيه بلاده قوتها بتوحدها وتسامحها وعطائها.
وغرّد بن راشد بالعربية والإنجليزية عبر تويتر، الخميس: "عام 2020 .. عام تحديات .. وإنجازات .. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا .. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا .. بتسامحنا .. بعطائنا .. عام جمع أُسرنا .. جمع قلوبنا .. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير .. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".

وأضاف مُلخصًا عِبر هذا العام: "2020 علمنا الكثير .. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شي وكل أحد".

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