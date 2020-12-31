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نصيحة من الصحة.. هذا الإجراء يحميك من الإصابة بكورونا خلال المناسبات

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مصراوي Masrawy

12:36 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، نصيحة للمواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة خلال الأعياد والمناسبات.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها عبر صفحتها على فيسبوك: "في المناسبات، تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة لتحمي نفسك ومن حولك من ".

كانت أعلنت إلغاء احتفالات رأس السنة في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع التشديد على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

تأتي تلك الإجراءات مدفوعة بالزيادة في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد وفقا لما تعلنه وزارة الصحة من بيانات يومية بشأن الوضع الوبائي للفيروس في .​

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