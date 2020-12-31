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الجزائر.. السجن 12 سنة لابنة بوتفليقة "المزعومة"

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الجزائر.. السجن 12 سنة لابنة بوتفليقة "المزعومة" الجزائر.. السجن 12 سنة لابنة بوتفليقة "المزعومة"

مصراوي Masrawy

01:01 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الجزائر - (د ب أ):

عاقبت محكمة استئناف جزائرية اليوم الخميس منتحلة شخصية ابنة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة خلال فترة حكمه بالسجن 12 سنة نافذة بتهمة النصب.

وغرمت محكمة الاستئناف بتيبازة / 60 كم غرب العاصمة الجزائرية/ المتهمة نشناش زوليخة المدعوة "مايا" ستة مليون دينار جزائري ،كما قضت بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية منها والمنقولة.

وعاقبت المحكمة عددا من الشخصيات في نظام بوتفليقة بذات القضية حيث أدانت عبد الغني زعلان وزير النقل السابق والمدير الأخير لحملة بوتفليقة بالسجن 8 سنوات نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية.

وقضت المحكمة على وزير العمل والتشغيل، السابق محمد ال غازي في نفس القضية بالسجن 10 سنوات نافذة ، ومليون دينار جزائري غرامة مالية ، وعاقبت عبد الغني هامل مدير الأمن العام في عقد المخلوع بالسجن 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية.

وتعود أحداث القضية لفترة حكم المخلوع بوتفليقة، حيث كانت تدعي الشابة المدعو نشناش زوليخة أنها الابنة السرية لبوتفليقة، بغاية التقرب من الوزراء في القطاعات الاقتصادية، لتمكين رجال الأعمال من مشاريع مقابل رشاوى وهدايا كانت تتقاسمها مع شركائها.

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