وكيل تعليم الإسكندرية في واقعة الطالب المصاب بكورونا: نتائج التنمر كارثية

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الإسكندرية– محمد عامر:

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن أي طالب من حقه في حالة الظروف المرضية التي تحول دون وصوله لجنة الامتحان، التقدم بطلب للتأجيل للفصل الدراسي الثاني بنفس الدرجة الفعلية.

وأضاف سعد، في تصريح له، اليوم الخميس، أن سلوك التنمر أخطر من الفيروس على الطلاب والمجتمع ويؤدي لنتائج كارثية، قائلًا: "الوصمة الاجتماعية تؤدي لتفاقم الإصابة بكورونا".

وأشار إلى أن قضية التنمر ضد مصابي فيروس كورونا، قد تدفعهم لإخفاء إصاباتهم، ما يتسبب في إصابات كثيرة وحدوث مضاعفات خطيرة لا تحمد عقباها.

وأوضح وكيل التربية والتعليم، أنه سيجري تطبيق القانون بحزم وشفافية على مرتكبي واقعة إجبار طالب مصاب بكورونا على أداء الامتحان، مؤكدًا أنه سيجري مجازاة المخطئ أيًا كان موقعه، وفق ما تسفر عنه تحقيقات الشئون القانونية.

كان ولي أمر اتهم إدارة مدرسة للغات في الإسكندرية، بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوي على الحضور للمدرسة لأداء امتحان بعض المواد الإضافية، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

وأضاف الأب، أن الطالب انصاع لقرار المدرسة، وفوجئ بتنظيم لجنة خاصة له عبارة عن "مقعد وتختة في الفناء بجوار دورات المياه".