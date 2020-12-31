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بعد شلل وشرقات.. نجاح أول عملية توسيط للحبل الصوتي بعسير

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بعد شلل وشرقات.. نجاح أول عملية توسيط للحبل الصوتي بعسير بعد شلل وشرقات.. نجاح أول عملية توسيط للحبل الصوتي بعسير
نفّذها فريق طبي من المستشفى المركزي وقد غادر المريض بصحة جيدة

بعد شلل وشرقات.. نجاح أول عملية توسيط للحبل الصوتي بعسير

تمكن فريق طبي متخصص في جراحات الحنجرة ومجرى التنفس بمستشفى عسير المركزي، من القيام بعملية توسيط الحبل الصوتي لمريض يبلغ من العمر ٣٠ عامًا يعاني من شلل في أحد الأحبال الصوتية وضعف شديد في الصوت مع شرقات متكررة.

واستطاع الطاقم الطبي المتخصص بقيادة الاستشاري الدكتور عبدالله الهلالي، واستشاري التخدير الدكتور حسين أبو جميلة، والدكتور خالد طلعت؛ إجراء العملية بنجاح، كما ضم الفريق الطبي كلًّا من الدكتور وائل رشدي، والدكتور خميس عبده، والدكتور خالد حكمي، والدكتور شهد دلبوح، والدكتورة أروى عسيري.. وكان التمريض بقيادة خالد عسيري وصالحة ملهي.

وقد غادر المريض المستشفى بعد العملية بصحة جيدة، بعد تحسن نبرة الصوت واختفاء الشرقات.

يُذكر أن هذه العملية هي العملية الأولى لتوسيط الأحبال الصوتية في المنطقة.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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