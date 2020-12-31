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لجنة الحج بـ"الشورى" تدرس التقرير السنوي لهيئة تطوير عسير

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لجنة الحج بـ"الشورى" تدرس التقرير السنوي لهيئة تطوير عسير لجنة الحج بـ"الشورى" تدرس التقرير السنوي لهيئة تطوير عسير
اطلعت أيضاً على المبادرات المتعلقة بدعم السياحة والاستثمار

لجنة الحج بـ

عقدت لجنة الحج والإسكان والخِدْمات في مجلس الشورى، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، وبمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير الدكتور سعد الغامدي.

وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440/ 1441هـ، والمتعلق بأداء الهيئة وإنجازاتها ومهامها خلال عام التقرير.


واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على أهم المعوقات التي تواجه الهيئة، وبحث أبرز السبل المساهمة في دعمها لتحقيق التنمية، والمبادرات التي يمكن تبنيها في الجوانب المتعلقة بدعم السياحة والاستثمار.

يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخِدْمات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعاتِ والأنظمةَ واللوائحَ ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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