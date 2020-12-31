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نصب عليهم في 5 مليون.. ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين

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نصب عليهم في 5 مليون.. ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين نصب عليهم في 5 مليون.. ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين

مصراوي Masrawy

12:59 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة مقاولات للنصب على المواطنين بزعم تمليك وحدات سكنية بمدينة نصر.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بتعرض عدد من المواطنين لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قِبل مسؤولى إحدى الشركات العقارية بزعم تمليكهم وحدات سكنية بأحد مشاريع الشركة بمحافظة القاهرة دون الوفاء بذلك.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب إحدى شركات المقاولات "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وقيامه بإنشاء شركة استثمار عقاري كائنة بدائرة القسم، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع وحدات سكنية بأحد مشاريع الشركة بمحافظة القاهرة على الرغم من عدم حصوله على التراخيص اللازمة لإقامة المشروع وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبي شراء الوحدات المعلن عنها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها حوالى (خمسة مليون جنيه) كمقدمات حجوزات للوحدات المبيعة دون الوفاء بتعاقداته ودون تنفيذ أية إنشاءات جادة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المُشار إليها، وأقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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