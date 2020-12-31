مصرع طبيب ومهندس في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي طبيب ومهندس "أبناء خالة" مصرعهما، فجر اليوم الخميس؛ إثر انقلاب سيارة يستقلانها بطريق "القاهرة- الإسماعيلية" الصحراوي بالعاشر من رمضان في الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي إثر اصطدامها بحاجز طريق "القاهرة– الإسماعيلية" الصحراوي، ما أسفر عن مصرع كل من مصطفى عبدالهادي، طبيب أسنان، من محافظة دمياط، وابن خالته محمد أشرف السنباطي، مهندس.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة أحد المستشفيات القريبة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.