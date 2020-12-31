أخبار عاجلة

هل نجح اغتيال سليماني في ردع إيران؟ مستشار بايدن للأمن القومي يوضح -
8 الصبح - وفاة الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني عن عمر يناهز 83 عاما -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 5-1-2021 -
وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
إيران تنتج اليورانيوم المُخصّب بنسبة 20%..وواشنطن تندد: "ابتزازي نووي" -
ضبط 50 شيشة في حملة على المقاهي بسوهاج -
بالصور- ردم هبوط أرضي ابتلع سيارة وقتل قائدها في الإسكندرية -
بالأسماء.. 17 مصابًا في حادث الطريق الصحراوي بأسوان -
هناك احتياطٍ كافٍ.. مدبولي يؤكد متابعة توافر الأكسجين على مدار اليوم بكافة المستشفيات -
مدبولي: الأطقم الطبية تقوم بـ"ملحمة حقيقية" للحفاظ على صحة المواطنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

3 قرارات في واقعة إجبار طالب مصاب بكورونا على أداء الامتحان بالإسكندرية

Print
3 قرارات في واقعة إجبار طالب مصاب بكورونا على أداء الامتحان بالإسكندرية 3 قرارات في واقعة إجبار طالب مصاب بكورونا على أداء الامتحان بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:48 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

أصدر الدكتور محمد سعد، مديرية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، 3 قرارات عاجلة في واقعة إجبار طالب بالصف الأول الثانوي مصاب بفيروس كورونا، على أداء امتحان اللغة الأجنبية "مستوى رفيع" بجوار دورة المياه، في فناء مدرسة نجيب محفوظ التجريبية.

وتضمنت القرارات التالي:

- إبعاد مديرة المدرسة – محل الواقعة - مؤقتًا إلى إدارة مرحلة المدارس الرسمية لغات بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، لحين انتهاء التحقيقات.

- إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية، لإجراء التحقيقات اللازمة على وجه السرعة، وعرض ما انتهت إليه التحقيقات على وكيل الوزارة بشكل عاجل.

- تكليف وكيل القسم الإعدادي بإدارة المدرسة تحت إشراف يومي من المرحلة والمتابعة بالإدارة التعليمية.

تأتي تلك القرارات عقب تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة همت أبوكيلة، مدير عام إدارة شرق التعليمية، التابع لها المدرسة، وعضوية مديري إدارات المتابعة والأمن ومرحلة المدارس الرسمية لغات والاتصال السياسي وإدارة المتابعة بالمديرية.

كان ولي أمر اتهم إدارة مدرسة للغات في الإسكندرية، بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوي على الحضور للمدرسة لأداء امتحان بعض المواد الإضافية، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

وأضاف الأب، أن الطالب انصاع لقرار المدرسة، وفوجئ بتنظيم لجنة خاصة له عبارة عن "مقعد وتختة في الفناء بجوار دورات المياه"

اقرأ أيضًا..
أجلسوه بجوار الحمام.. التحقيق في إجبار مصاب بكورونا على أداء الامتحان بالإسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية