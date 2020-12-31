3 قرارات في واقعة إجبار طالب مصاب بكورونا على أداء الامتحان بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أصدر الدكتور محمد سعد، مديرية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، 3 قرارات عاجلة في واقعة إجبار طالب بالصف الأول الثانوي مصاب بفيروس كورونا، على أداء امتحان اللغة الأجنبية "مستوى رفيع" بجوار دورة المياه، في فناء مدرسة نجيب محفوظ التجريبية.

وتضمنت القرارات التالي:

- إبعاد مديرة المدرسة – محل الواقعة - مؤقتًا إلى إدارة مرحلة المدارس الرسمية لغات بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، لحين انتهاء التحقيقات.

- إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية، لإجراء التحقيقات اللازمة على وجه السرعة، وعرض ما انتهت إليه التحقيقات على وكيل الوزارة بشكل عاجل.

- تكليف وكيل القسم الإعدادي بإدارة المدرسة تحت إشراف يومي من المرحلة والمتابعة بالإدارة التعليمية.

تأتي تلك القرارات عقب تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة همت أبوكيلة، مدير عام إدارة شرق التعليمية، التابع لها المدرسة، وعضوية مديري إدارات المتابعة والأمن ومرحلة المدارس الرسمية لغات والاتصال السياسي وإدارة المتابعة بالمديرية.

كان ولي أمر اتهم إدارة مدرسة للغات في الإسكندرية، بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوي على الحضور للمدرسة لأداء امتحان بعض المواد الإضافية، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

وأضاف الأب، أن الطالب انصاع لقرار المدرسة، وفوجئ بتنظيم لجنة خاصة له عبارة عن "مقعد وتختة في الفناء بجوار دورات المياه"

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