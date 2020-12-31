بدر الذئب و5 اقترانات للقمر.. 10 ظواهر فلكية خلال يناير 2021

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل 10 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر يناير المقبل.

واستعرض تادرس، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم، أهم هذه الظواهر، والتي تبدأ يوم 1 يناير 2021، باقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل) وتختتم يوم 28 يناير بنفس الاقتران أيضا.

وتأتي هذه الظواهر على النحو التالي:

1 يناير

اقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) الموجود في برج السرطان، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران في السابعة والنصف مساء وحتى شروق الشمس صباح اليوم التالي، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الامر استخدام تلسكوب.

4-3 يناير

زخة شهب الرباعيات Quadrantids وهي من زخات الشهب المتوسطة يصل عدد الشهب فيها إلى أكثر من 40 شهابا في الساعة بافتراض وجود سماء مظلمة تماما، وهي ناتجة عن مخلفات كويكب قديم يعرف باسم 2003 EH1 ، والذي تم اكتشافه عام 2003، وهو يدور حول الشمس دورة كل 5 سنوات ونصف، وسيحجب القمر الأحدب معظم الشهب الخافتة هذا العام.

وأفضل رؤية بعد منتصف الليل، ويجب أن تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار، تتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة العواء "Bootes"، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان أخر في السماء.

11 يناير

اقتران القمر والزهرة، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة في هذا اليوم، ويكونا مرئيان بالعين المجردة في السادسة إلا الربع صباحا في اتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة.

13 يناير

القمر الجديد (المحاق)، وفي هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة البعيدة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الضعيفة.

14 يناير

اقتران القمر وعطارد، حيث يقترن القمر مع كوكب عطارد في هذا اليوم، ويكونا مرئيان بالعين المجردة في اتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ولمدة ساعة تقريبا.

21 يناير

اقتران القمر والمريخ، حيث يقترن القمر مع كوكب المريخ في هذا اليوم، ويكونا مرئيان بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل تقريبا.

22 يناير

اقتران المريخ وأورانوس، حيث يقترن كوكب المريخ مع كوكب أورانوس في هذا اليوم بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل تقريبا، ولكن لصعوبة رؤية كوكب أورانوس بالعين المجردة، لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب أو نظارة معظمة.

24 يناير

عطارد في أكبر استطالة شرقية له، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له في هذا اليوم وتبلغ 18.6 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في المساء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة.

28 يناير

اكتمال بدر القمر، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 26 حتى 29 يناير، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 28 يناير باذن الله بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9%.

ويعرف هذا البدر، عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون أو بدر الذئب لأن هذا الوقت من العام هو الوقت الذي تعوي فيه الذئاب الجائعة خارجا.

28 يناير

اقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) للمرة الثانية خلال هذا الشهر، حيث يمكن مشاهدة هذا الاقتران بعد غروب شمس 28 يناير وحتى قبل شروق الشمس صباح 29 يناير، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب.​