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هل أجبرت قاطني العشوائيات على دفع 20 ألف جنيه لاستلام شقق بديلة؟

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هل أجبرت الحكومة قاطني العشوائيات على دفع 20 ألف جنيه لاستلام شقق بديلة؟ هل أجبرت قاطني العشوائيات على دفع 20 ألف جنيه لاستلام شقق بديلة؟

مصراوي Masrawy

12:42 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إجبار قاطني العشوائيات على دفع 20 ألف جنيه لاستلام شقق بديلة.

وقال المركز، في بيان، اليوم، إنه تم التواصل مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة.

وأوضح أن الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية بديلة في مناطق مخططة عمرانياً لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها، حيث يتم نقلهم بوحدات كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل، مُشيراً إلى أن ما يلتزم المواطن بدفعه هو حوالي 300 جنيه شهرياً فقط مقابل أعمال الصيانة.

وفي سياق متصل، يتم توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، وتتضمن المناطق الجديدة كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

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