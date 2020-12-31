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رفع 100 ألف طن قمامة من مقلبي قويسنا وتلا في أسبوعين- صور

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رفع 100 ألف طن قمامة من مقلبي قويسنا وتلا في أسبوعين- صور رفع 100 ألف طن قمامة من مقلبي قويسنا وتلا في أسبوعين- صور

مصراوي Masrawy

12:46 م الخميس 31 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت محافظة المنوفية، اليوم الخميس، رفع ما يقرب من 100 ألف طن تراكمات قمامة من مقلبي تلا وقويسنا خلال أسبوعين، ورفع 40 ألف طن تراكمات من مقلب قويسنا، و60 ألف طن من مقلب تلا، مؤكدة أن العمل جار للانتهاء منهما في منتصف يناير 2021 وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، إلى أنه عقب الانتهاء سيجري البدء في رفع كافة التراكمات بمقالب الشهداء وعدد 3 مقالب أخرى ببركة السبع "طوخ طنبشا – كفر هلال – بركة السبع العمومي".

كما أكد المحافظ أنه سيجري إنشاء مصنع لتدوير القمامة بقويسنا "خط فرز" لخدمة مركزي قويسنا وبركة السبع، وإنشاء 2 محطة وسيطة ثابتة ببركة السبع وتلا خلال العام القادم.

وأضاف أبو ليمون، أنه جرى رفع أكثر من 18 ألف طن تراكمات قمامة خلال الأسبوع الماضي.

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