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الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 9552 سائقًا لعدم التزامهم بـ"الكمامة"

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الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 9552 سائقًا لعدم التزامهم بـ"الكمامة" الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 9552 سائقًا لعدم التزامهم بـ"الكمامة"

مصراوي Masrawy

12:37 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 9552 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 331 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 845 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأكدت أنه جاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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