الإحصاء الخليجي: عدد سكان دول الخليج  57.4 مليون نسمة

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قال: ‏نسبة الذكور بينهم تبلغ 61.3% بينما تبلغ نسبة الإناث 38.7%

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، أن عدد سكان دول الخليج العربي يبلغ 57.4 مليون نسمة، وأن نسبة الذكور بينهم تبلغ 61.3% بينما تبلغ نسبة الإناث 38.7%.

وبين المركز عبر نشر فيديو أن هناك 159 ذكرًا لكل 100 أنثى، مشيرًا إلى أن معدل النمو السنوي للسكان يبلغ 2.5% خلال الفترة من 2015م – 2019م.

ولفت إلى أن 21.9 من سكان المجلس أقل من 15 سنة وأن معدل إعالة صغار السن 29% ومعدل الإعالة الكلية 32.6%.