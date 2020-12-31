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البابا تواضروس مهنئا بالعام الجديد: نثق بأننا جميعا في يد الله وكل ما يصنعه هو جيد

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البابا تواضروس مهنئا بالعام الجديد: نثق بأننا جميعا في يد الله وكل ما يصنعه هو جيد البابا تواضروس مهنئا بالعام الجديد: نثق بأننا جميعا في يد الله وكل ما يصنعه هو جيد

مصراوي Masrawy

12:13 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بالعام الجديد 2021، وبقرب أعياد الميلاد، لافتا إلى أن عين الله على الإنسان من أول العام إلى آخره، وأنه هو ضابط الكل.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني -في كلمته بمناسبة حلول العام الجديد- إن العالم يمر الآن بأزمة ولكن نثق أننا جميعا في يد الله وثقتنا بلا حدود، مؤكدا أن كل ما يصنعه الله هو جيد، وأن أعمال الله كثيرة جدا ونقدم عليها الشكر في كل وقت.

وتابع: "نصلي من أجل أحبائنا الذين رحلوا عن العالم، وكذلك نصلى من أجل شفاء المصابين، والله يعطيهم الصحة الكاملة، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الكاملة من أجل الحفاظ على الصحة، وأنه لابد أن نثق في وعد الله "أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله".

وأضاف البابا تواضروس الثاني أن دور الإنسان هو أن يحب الله كثيرا وأن هذه المحبة تكون محبة مخلصة وعاملة بقوة في الإنسان، موضحا أن يد الله تعمل في كل يوم وتدبر كل شئ، وأن وعد الله أمين فهو الذى قال "ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر".

واختتم البابا تواضروس كلمته بالقول "سنة جديدة ممتلئة من الفرح والخير والمحبة والسلامة يعطي الله فيها الصحة والحماية والعناية والسلامة ويبارك في كل عمل الإنسان يصنعه في كل شئ"، متمنيا كل خير للجميع وكل عام والجميع بخير.

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مصراوي Masrawy

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